宜蘭縣政府為礁溪溫泉區催票，果然勇奪十泉十美獎、最佳新創獎雙料冠軍。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

交通部觀光局每年都舉辦「台灣好湯金泉獎」評比活動，行銷全台19個溫泉區，今年由日月潭國家風景區管理處主辦，經過激烈的網路票選，及評選委員實地訪視，金泉獎結果13日出爐，金泉獎最高榮譽「十泉十美獎」由礁溪溫泉區蟬聯金獎，烏來、泰安溫泉區分別拿下銀獎、銅獎。

台灣好湯金泉獎評比共7大獎項，包括十泉十美獎、最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，其中十泉十美獎是由網路票選。該活動經去年11月、12月激烈評比，礁溪溫泉票獲十泉十美獎、最佳新創獎雙料冠軍，成為最大贏家。

礁溪溫泉區業者說，礁溪溫泉無色無味，品質絕佳，也感謝宜蘭縣政府為了礁溪溫泉區成立競選總部，在宜蘭各大觀光景點設立宣傳看板，號召全國民眾上網投票，果然蟬聯雙料冠軍。

最佳新創獎獲獎為礁溪、谷關、大坑溫泉區；最佳CP值獎得主是泰安、金山萬里、關子嶺溫泉區；友善環境獎由知本、四重溪、烏日溫泉區獲得；最佳旅遊推薦獎則是烏來、瑞穗、東埔溫泉區獲獎；最佳造景美學獎為寶來不老、安通、內灣尖石溫泉區；北港溪、紗帽山、陽明山溫泉區則獲優質服務獎肯定。

日月潭風管處13日下午在日月潭雲品溫泉酒店舉行「金泉獎」頒獎典禮。日月潭風管處長簡慶發說，每個溫泉區皆有出色泉質及服務設施，各家觀光資源也相當豐富，不論是溫泉區歷史文化、當地特色美食佳餚，或是精彩多樣的旅遊景點及遊程，都是各溫泉區長久深耕成果，相當適合遊客安排一趟溫泉旅遊。