中市人妻簡女發現老公張男與林女親密照及情書，並投宿汽車旅館，控告兩人侵權求償。張男抗辯，老婆逼他簽下同意書，允許她在外交男友及嘿咻，還與2男嘿咻，對婚姻不忠；他到汽旅是處理客戶等情事，並無不軌。一審法官以簡女要求容許對外性關係自主權的婚姻關係，就無從期待對方忠誠、互信，而判她敗訴；簡不服上訴，二審判決駁回，不得上訴。

簡女在1999年結婚，婚後育有3名子女，2019年意外在1張記憶卡內發現老公與小三親密照及情書，兩人還在同年6月間投宿中市1家汽車旅館，造成她身心受創、婚姻破裂，兩人侵害她的配偶權，提告連帶求償撫慰金。

張男抗辯，他婚後遭簡女長期精神虐待、索錢無度，雙方多次溝通未果，他在2018年10月間要求離婚被拒，簡女還逼迫他簽署同意書，同意她可在外交男友及嘿咻，他無奈在同年12月間向法院訴請離婚，遭駁回。

張男指控簡女在2018年12月間、2019年1月間各與「投資男」、楊男發生性關係，並控告簡與楊通姦，簡辯稱是酒醉遭性侵，獲不起訴處分。

張男指控，簡女在兩人訴訟中，曾提出他簽的同意書，主張她與其他男子交往及嘿咻是合理的，可見她對婚姻不忠。張男也抗辯，他與林女到汽車旅館是為處理客戶及期貨等事，並無不軌。

一審法官認為，簡女所提出照片及書信內容，可證明老公與林女曾交往，但她向老公要求，並獲同意享有追求婚姻外的異性交往、性關係等自主權，自無從期待對方自我抑制及互相忠誠、互信，兩人各自在外交往應互相尊重，因而難以認定張男等侵害配偶權，判決駁回。

簡女不服上訴，二審認定，原審判決並無違誤，簡請求侵權損害賠償，於法不合，判決駁回。