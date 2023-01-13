中華民國軟式網球協會朱文慶理事長於11到14日期間邀請日本、韓國兩國協會的會長、副會長、秘書長及相關國際事務成員來台訪問並三方交流座談有關軟網運動的推展方案，且針對國際總會和亞洲聯盟在亞運會、世錦賽、亞錦賽、世青賽、亞青賽及亞洲大學錦標賽等各項賽事的規劃與彼此之間的競合關係，提昇三方國際比賽之技術水準。

特別是國際總會(ISTF) 、亞洲聯盟(ASTF)兩位領導人的缺位銜接人員的接棒者、在13日及14日上午近一天半的充分彼此交換意見討論之後，都有共識並將結果簽署備忘錄作為今後推向「世大運」為最重要目標及夢想。

特別是日韓會長一行共有七人於透過會議討論期間的空檔還拜會了中華奧會副主席廖裕輝，全國體總葉政彥會長，分別介紹我國在相關國際組織事務和國內各界體育運動事務的說明，對於，他們都有深入的認識。

廖副主席和葉總會長的厚禮致贈，在在令與會的外賓印象深刻並互相強調互訪交流和彼此移地訓練的經驗分享，將會是將來台日韓關係的正面效益大幅提升，尤其在我國年關將近的時候，全國體總王景成秘書長大力協助之下撥冗參與感謝之情溢於言表。再次謝謝幕後的同仁們的辛勞！