板橋龍興社區關懷據點的長輩 將露露椅拿來當鼓敲。（新北市社會局提供）

南風關懷協會許淑峰理事長（左4）贊助 新北市提供露露椅給板橋龍興社區關懷據點 。（新北市社會局提供）

新北市玩具銀行、台灣玩具圖書館協會經過3年研發，在台塑企業、點晴設計和綠腳印社會企業的團隊合作下，利用回收的二手玩具所製作成「露露椅」，第一批的露露椅今（13）日上午由南風關懷協會許淑峰理事長贊助下，提供給板橋龍興社區關懷據點，長者對重達2公斤、凹凸有致的露露椅產生興趣，又是坐又是敲，還拿來玩遊戲。

台塑企業總管理處資產開發組高管師胡嘉瑋、台塑生醫公司高管師曾貴蔚、綠腳印社會企業董事長鄒文博、點晴設計總監韓世國等人參加發表及捐贈儀式。韓世國表示，不同於其他材料，玩具本身的顏色就非常豐富飽滿，經過適當的分色及設計，並保留玩具原有的繽紛色彩，每張露露椅都展示不同的樣貌。

台灣玩具圖書館協會秘書長余良玲表示，「露露椅」是利用回收的二手玩具所製作而成，該協會透過新北市各公托中心、TOYOTA和泰汽車和台亞加油站等玩具回收箱協力，一年回收超過70公噸的二手玩具，其中有8成屬於塑膠類，經清潔分類消毒後，除了送給社教機構、偏區據點外，有部分難以修復再利用的缺損塑膠玩具，必須淪為廢棄物。

余良玲說，非常感謝台塑企業、點晴設計和綠腳印等開發團隊，歷經3年的研發，利用廢棄塑膠玩具所製成的「露露椅」終於問世，第一批就在新北市政府社會局的支持下，提供給龍興社區的長輩使用。

社會局長張錦麗表示，環保愛地球必須從自身做起，新北市2016年成立玩具銀行、物流中心和玩聚窩，透過回收再利用，也讓玩具永續發展，即使成為廢棄物，在團隊的智慧開發下，成了長輩的坐椅，也是新的教玩具。非常感謝南風關懷協會理事長許淑峰等善心人士的贊助，共捐出250張露露椅，將提供給25處據點使用。