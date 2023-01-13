美國去年12 月消費者物價指數（CPI）年增 6.5%，符合市場預期，年增幅創下2021年10月以來最低，顯示通膨進一步降溫。財信傳媒董事長謝金河表示，美元大幅下挫、10年期公債殖利率回落、VIX恐慌指數大降和兩年CPI走勢形成死亡交叉，暗示通膨已觸頂，接下來聯準會升息三次後，可能有降息的空間。

謝金河在臉書發文指出，美國公布去年最後一個月的CPI數據，出來是6.5%，正如先前他的預期是6字開頭，接下來，美國公布的2023年CPI數字將面對2022年高基期，22年元月7.5%，2月7.9%，一直升高到6月9.1%，23年接下來的數字會逐漸往下走，到6月可能會到5%上下。

他認為，如果今年聯準會（FED）按表操課，接下來升三次，各升一碼，聯準會的基本利率也會與CPI的數字交叉，往後可能有降息的空間。

謝金河把2021及2022年逐月CPI數據比對一下，發現通膨在21年4月已經萌芽，到了第四季跳升至6.2%，已經擋不住，但聯準會主席鮑爾及美國財政部長葉倫都接受諾貝爾經濟學獎得主克魯曼的說法，認為通膨只是短期現象，聯準會沒有採取任何行動，一直到2022年俄羅斯入侵烏克蘭，美國CPI從元月7.5%，2月7.9%，到3月16日才升一碼，後來發現慢了好幾拍，才一口氣再升6次，共17碼，這是暴力升息的由來。

謝金河說，現在高喊升息的經濟學家、聯準會官員仍不少，但美元大幅下挫、10年債殖利率回落到3.44%和VIX恐慌指數也掉到18以下，再把兩年CPI路徑放在一起看，也形成死亡交叉，這些都暗示通膨最大壓力已經到達高峰，

他預期，接下來數字會往下，美元及CPI的死亡交叉有強大意涵，今年元月全球股市大漲，已經預告兔年的春江水暖！