美國及其盟國主導的俄油限價效果立竿見影，實施約1個半月造成俄羅斯原油出口大幅下挫，且對能源市場影響甚微。不過有消息傳出，西方正在醞釀下一輪限價制裁，將價格上限擴大至俄羅斯精煉石油產品，市場觀察人士警告，這可能將對全球造成更嚴重的經濟後果。

華爾街日報報導，美國財政部官員本周在歐洲會議上，討論對俄羅斯石油產品實施限價制裁的細節，預計2月5日正式上路，消息人士透露，對俄油精煉產品有2種價格上限，分別為是柴油等高價值出口產品，以及燃料油等低價值產品。

西方陣營上個月實施對俄油60美元的價格上限，旨在降低俄羅斯能源收入，以打擊該國戰爭金援。這些制裁對國際能源價格波動衝擊不大，也鼓舞西方進一步制裁的打算，他們希望能對俄羅斯預算造成壓力的同時，減少對全球能源市場的波動。

不過報導指出，制裁擴大到精煉產品，可能會導致更嚴重的經濟衝擊，尤其制裁上路還與歐盟禁止俄柴油及精煉產品的日期同一天。市場觀察人士警告，俄羅斯將難以尋找精煉產品的替代來源，而這可能會對國際油市產生壓力。

若俄油精煉產品無法進入歐洲，外加西方的制裁，俄羅斯可能被迫降低產能，進而擠壓全球供應，哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員Tatiana Mitrova表示：「原油限價是一個令人不快的措施，但實施並不難，但若擴大至精煉產品，那將會是個大問題」。