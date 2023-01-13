韓國央行周五（13日）一如市場預期宣布利率調高1碼（25個基點）至3.5％，並認為今年經濟成長可能遜於原先預估。儘管韓央行保留再度升息的可能性，但該國公債殖利率聞訊重挫，反映市場對於為期一年半的升息周期接近尾聲的看法。

韓國10年期公債殖利率重挫14.3個基點至3.270％，創去年8月以來最低，也遠低於韓國央行基準利率3.5％。

該央行表示，2023年國內生產毛額（GDP）成長可能低於去年11月預估的1.7％。雖然未來數月通膨仍超過5％，遠高於央行2％的目標值，不過接下來將逐漸趨緩，2023年通膨均值預估達3.6％。該央行此次聲明亦摒棄先前提及進一步升息的說辭。

韓央行發表聲明指出，「決策委員會將全面評估經濟下行風險和金融穩定風險、調高基準利率的影響、通膨放緩的速度以及主要國家的貨幣政策改變，進而決定基準利率是否須再調升。」

為了對抗通膨，央行自2021年8月啟動升息周期，迄今共升息十次，利率累計上調300個基點。一些分析師預料周五可能是此波升息周期的句點。

Shinhan證券分析師安在均（音譯）表示，「目前決策委員的看法比預期更分歧，央行總裁說法仍屬鴿派。」

韓央行總裁李昌鏞（Changyong Rhee）在記者會表示決策委員並非全數贊成升息1碼，六位決策委員中有兩位支持利率維持不變。由於六人贊成已達多數，故李昌鏞並未投票。

李昌鏞指出，七位決策委員對緊縮政策周期的利率終值看法不一，三位委員認為是3.5％，另三位則認為是3.75％。他本人並未透露自己對利率終值的看法，僅提及委員會希望預留升息的空間以打擊通膨。