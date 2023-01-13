晶圓代工廠力積電（6770）13日召開法人說明會，去年合併營收760.87億元，歸屬母公司稅後純益216.35億元，同步創下歷史新高，每股純益5.80元。然而受到半導體生產鏈庫存去化影響，力積電總經理謝再居表示，第一季可看到庫存明顯降低，單季營收恐季減15％，第二季有望與第一季持平，因銅鑼廠開始裝機，預期今年資本支出將較去年倍增。

受到面板驅動IC、電源管理IC、DRAM等晶圓代工訂單明顯下滑衝擊，力積電去年第四季合併營收季減25％達143.63億元，較前年同期減少27％，毛利率季減11.6個百分點達34.8％，較前年同期減少13.6個百分點，歸屬母公司稅後純益季減68％達19.20億元，較前年同期減少69％，每股純益0.48元。力積電去年合併營收年增16％達760.87億元，歸屬母公司稅後純益216.35億元，與前年相較成長34％，每股純益5.80元。

謝再居表示，就整面市場來看，客戶庫存第四季有緩和趨勢，第一季可明顯看到降低，尤其車用和工控相關的電源管理IC及分離式元件等。再者，有些面板驅動IC與記憶體客戶要應付標案而追單，雖然價格比較挑戰，但力積電會配合客戶，總體來看需求有開始啟動跡象。

力積電銅鑼廠去年裝機延後，2022年資本支出從原定的8.4億美元降為6.5億美元，但2023年銅鑼廠正式開始裝機，資本支出將提高到18.4億美元。在長約部份，力積電已經取消固定期限內需取貨多少片晶圓的限制，給客戶一年時間調整，保證金會依照客戶投片進度和比例退還。