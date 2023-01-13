受惠毛利較高的太陽能售電等再生能源業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）自結2022年稅前淨利15.01億元、年增11.15％，每股稅前淨利21.3元。

崑鼎指出，今年除操作現有焚化業務，也會持續爭取國內外再生能源、回收再利用等商機，以維持營運穩定成長。

去年，崑鼎前二大業務，廢棄物處理收入48％、售電收入29％。

崑鼎指出，目前操作10座大型都市焚化廠（台灣8座、澳門2座），並轉廢為能輸出12.3億度電力。

再生能源領域是崑鼎近幾年積極投入爭取的商機；崑鼎指出，已開發太陽光電及儲能約152MW。太陽能光電廠輸出0.9億度。

循環經濟是市場趨勢，崑鼎的回收再利用領域中的廢異丙醇回收約12,000噸，經再利用產製工業級異丙醇約1,800噸。

水處理回收再利用的業務，崑鼎目前有新北林口、屏東農科園區2座水資場營運工作，及新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間營運工作。另外，台南南部科學園區、高雄鳳山溪與高雄臨海再生水廠營運工作，共處理廢水總量約2,190萬噸。

未來，崑鼎表示，集團將持續爭取再生能源、循環經濟等市場商機。其中，焚化領域尚有9座都市廢棄物焚化廠新建或整改計畫。

至於再生能源領域，因應用電大戶及2050淨零排放目標，企業積極採購綠電，崑鼎將陸續簽訂售電合約提高交易量，同時擴大美國市場太陽光電投資規模，並評估儲能業務投入機會。

在水處理及高科技產業廢棄物回收再利用領域，崑鼎指出，近期的標案包括政府及高科技業者擬新建再生水處理廠，約50萬噸CMD。另外，政府推動新建海水淡化，約85萬噸CMD。