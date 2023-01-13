新科金鐘最佳男主角陳亞蘭也受邀參加記者會，並與市長侯友宜有生動、有趣的互動。（呂健豪攝）

2023新北燈會將於1月26日大年初五在新北大都會公園的熊猴森樂園登場，本次共規畫8大主題燈區，及5大展演活動。主辦的新北市民政局也在今（13）日舉辦記者會，並邀請因飾演「嘉慶君」一角，破天荒以生理女性身份奪下金鐘獎最佳男主角的歌仔戲小生陳亞蘭擔任嘉賓。

新北燈會自2018年開始舉辦，除2021因新冠疫情停辦外，每年都吸引上百萬人次前往觀賞。配合農曆兔年，2023新北燈會以「兔來運轉熊猴森」為主題，主燈區的「太空兔」會在整點時搭乘8米高的飛碟隨現場音樂、燈光流轉。

新北市長侯友宜今天也親自出席記者會，並預告在開幕日當天，將由新科金鐘最佳男主角陳亞蘭帶來「嘉慶君遊新北」的表演。侯友宜表示，全國最好玩的熊猴森樂園就在新北大都會公園，裡面有將近100種溜滑梯，所以常吸引很多大小朋友前往嬉戲，過開心的生活，所以希望民眾可以到新北燈會一起共襄盛舉。

侯友宜說，這次除了8大主題燈區以及5大展來活動，還迎來陳亞蘭飾演嘉慶君，讓愛好歌仔戲的戲迷可以前來觀賞，此外這次燈會更有日本國際燈會共同分享與參與，所以期待今年也跟過去每一年一樣辦得非常成功，讓各界的好朋友都能到新北大都會公園過一個溫馨開心的元宵節。

民政局表示，今年燈會一共展出18天，8大主題燈區包括主燈區、迎賓燈區、育樂後花園、開運萬事屋、搗蛋樂園、國際燈區、花車燈區及彩繪燈廊，區區都非常精彩且具有特色，也會有各種應景的年節表演活動。

此外，新北「好運兔」小提燈從1月29日會在新北燈會會場首發，今年推出兩款造型，長長耳朵加上圓滿身形既可愛又療癒。民政局解釋，兔子有多子多孫的意涵，所以特別於提帶設計兔子拿著金鏟子（緊產子），鼓勵國人增「產」報國；特別版的「開運兔寶寶」也手持金鏟子，這個版本重點字在「鏟」，台語有把錢「兔（鏟）」進來的意思，與今年的春聯「兔吉利來（鏟錢進來）」相輝映。