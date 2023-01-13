有考生表示，一看到數A單選題第一題就笑了，直說自己文組腦都秒看出答案。(圖／巴哈姆特)

112學測首日落幕，考生們回家後第一件事都是對答案，上網討論，分享自己狀況，師生對於數A看法普遍比去年簡單，但自然科難度則是提升不少。就有考生表示，看到數A第一題就笑了出來，直說「我文組破腦都想得出來」。

考生們聚集在巴哈姆特討論本日學測結果，就有人貼出數A單選題第一題「若在計算器鍵入某正整數N，接著連按根號鍵(取正平方根)3次，視窗顯示得到答案為2，則N等於下列哪一個選項？」，忍不住笑出聲說「這什麼白X題目，連我這個文組破腦都想得出來」。

底下立刻有網友回應：「去年冰淇淋，今年變計算機」、「這題也太簡單」、「總算不是冰淇淋了」，Dcard上也出現討論：「看了第一題，就是送分題，但至少不是去年的神奇冰淇淋」、「是去年太難的反彈？今年又太簡單了」、「今年頂應該要14了」、「會覺得今年難的，一定沒經過去年的洗禮」、「這次穩了」。

補教老師解析指出，今年學測數學Ａ題目回歸正軌，敘述很清楚，考生應該都看得懂，比去年容易作答，是一份難易度很好的考題，考生以幾何題決勝負。補教育估今年數學Ａ頂標前標分別為12級分、10級分，均比去年提高2級分。