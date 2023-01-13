台中市新社區崑山、水井長期缺乏穩定水源，困擾在地農民且影響生計，台中市府水利局代辦農業委員會農田水利署的白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程，目前第一期管線工程已發包完成，為解決問題踏出第一步。

新社區崑山、水井地區因地理條件受限，長期缺乏穩定水源可用，困擾在地農民且影響生計，苦不堪言。

水利局指出，為解決新社區崑山、水井問題，代辦農委會農田水利署的白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程，總經費約5億元，共分5期執行。

第一、二期循華豐街、協興街等既有道路埋設引水管，於中興嶺處施作分流管線至調整池，其中第一期管線部份已發包完成，另調整池部分正在辦理細部設計修正中，預計今年3月底前發包完成。

後續第三期以加壓方式至水井地區；第四、五期引水至崑山及頭坪二坪地區，整體工程完工後，預計可引水0.36cms，擴大服務水井、崑山、頭坪二坪等地灌溉，提升生產及收益。

水利局指出，農水署已核定第一、二期工程總經費約1億8755萬元，後續第三至第五期工程，將視後續用地取得情形及農水署核定經費到位後，將配合辦理後續設計發包作業，儘早讓崑山、水井地區取得常用灌溉水源。