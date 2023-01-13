不少人都希望能擁有高挑的體態，不過有一名27歲的男子崩潰表示，近期健康檢查時，測出自己又長高2公分，目前身高是196公分，時常一不小心就會撞到頭，讓他覺得生活相當不便，感嘆：「27歲還長高到底想怎樣」，貼文一出卻羨煞一票網友，央求：「可以分我幾公分嗎」。

「X！27歲還長高，到底想怎樣？」原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己24歲時量身高是194公分，日前做體檢時赫然發現居然又長高2公分，變成196公分，對此他感到相當崩潰，表示自己已經不想要再長高了，直說：「撞頭撞到快瘋了！」

原PO表示，自己平時作息混亂，能長這麼高應該和家族遺傳有關，與日常飲食的關係不大，猜測長高的原因是最近勤勞運動健身，瘦了36公斤，目前身高體重為196公分、100公斤，還說自己只想長到182公分即可，無奈：「我也很想分給大家」。

貼文曝光後，網友留言回應，「169路過，可以分我1公分嗎，我不想當小殘廢」、「我15歲以後就沒有再長高了，分我3公分吧」、「可以分我5公分就好嗎，不想再被當成小學生了」、「羨慕，從國中就沒長高過了」、「理想男友身高耶」、「謝謝你給了我28歲還能長高的希望」。