據統計，家扶基金會致力兒少寄養安置服務42年來，累計投入4693戶寄養家庭，幫助5萬9442人次寄養兒少，但近年寄養戶數持續淨減少，家扶基金會呼籲，期待能有700戶家庭的目標，才能為需要的孩子穩定提供照顧服務。」「打開家門 讓愛住進來」。

服務近2年的寄養媽媽王秀吟，接棒妹妹成為寄養家庭，當時也有「希望子女學習成為溫暖的人」的想法，而將寄養服務引回家。目前雖然照顧的是第一位安置的寄養童小右，卻已讓全家族的心強烈凝聚。兒女們輪流幫忙洗澡，寄養爸爸陳世昌陪玩照顧一把罩，住對門的兄嫂們常幫忙托顧、全家族旅遊，甚至奶奶如小右忘年友伴般的存在。

寄養媽媽說：「我們家可以說是買一送十，很幸運也感謝家人們支持，超有幸福感！最讓我驚訝的是先生，還拿出偷買很久的電動理髮器，說以後小右的髮型都要由他親手操刀，驕傲地分享親手理髮讓寄養童獲得別人讚嘆！」擔任寄養家庭是能夠延續幸福的事，寄養爸媽非常鼓勵所有家庭參與這項助人又利己的服務。

家扶基金會執行長周大堯表示，兒少寄養安置服務不僅能幫助失依兒少、回饋社會，更重要的是我們看見許多寄養家庭因為服務提升家庭更大的凝聚力，讓家創造新的價值。家扶每年安置將近2000名寄養兒少，其中新安置的孩子就有近500位，然而隨著家庭結構的改變，其實不論是小家庭、大家庭或是具有專業能力的家庭，都歡迎一起加入寄養家庭行列，我們期待能有700戶家庭的目標，才能為需要的孩子穩定提供照顧服務。

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