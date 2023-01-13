台中豐原慈濟宮今年首度舉辦豐原媽百萬大獎擲筊活動，13日宣布大年初二起正式展開擲筊。（廟方提供）

農曆春節腳步近，台中豐原慈濟宮舉辦豐原媽百萬大獎擲筊活動，廟方13日以跳加官開場傳達活動主軸，主委陳誌鋒等人將「活動招財聖杯」進行過財神爐加持儀式，宣布活動將於大年初二起，持續至元宵節，長達14天將熱鬧非凡，獎品包括休旅車、電動機車等，歡迎大家新春共襄盛舉。

豐原慈濟宮今年首度舉辦「武財神.賜財氣-豐原媽百萬大獎擲筊祈福活動」，昨以跳加官做為開場表演傳達活動主軸，主委陳誌鋒帶領委員們共同為「活動招財聖杯」進行過財神爐加持儀式，宣布豐原媽百萬擲筊活動正式啟動。

百萬擲筊祈福活動將分兩階段進行，廟方特地擇定大年初二展開擲筊，持續至元宵前一日，每天有2或3個梯次，每次200個名額，均採當天現場報名；民眾只要繳交500元祈福金，就能參賽，連續擲出3個聖擲筊即進入決賽，元宵節當日將辦理擲筊決賽暨頒獎活動。

豐原慈濟宮表示，活動期間，廟埕前方將設置武財神香案桌，提供春節走訪遊客、信徒民眾進行參香祈福；另於香案桌前方規畫擲筊活動區域，期在「豐原媽與武財神公」共同祈福庇佑下，讓現場每位報名擲筊大賽民眾都能招財運旺、平安健康、財運亨通，2023年錢兔似錦一起與「財神」同行。

另外，元宵節晚上將辦理「猜燈謎」活動，透過當地葫蘆墩國小獲獎作品「豐原慈濟宮三百年風華」，以虛擬實境創新教學介紹，呈現豐原地方特色與媽祖信仰之文化底蘊，影片內容分享於豐原慈濟宮官網、臉書專頁，歡迎民眾線上欣賞並蒞臨現場猜燈謎。