新冠肺炎從2019年底爆發至今已有3年多，帶走無數條寶貴性命，13日驚傳高齡110歲的「網紅奶奶」俞秀蓮，同樣難逃病毒的襲擊，在她住院第10天時，不幸離開人間，孫女婿特意在奶奶帳號發文哀悼，「外婆，我們好想好想你，願天堂沒有病毒，願外婆一路走好。」讓人看得一陣鼻酸。
來自上海的俞秀蓮平日身體相當硬朗，2018年時，孫女特意幫奶奶開通帳號紀錄日常，可見她與家人之間的相處融洽，有空還會和80歲的女婿喝酒、玩麻將，去年11月她歡度110歲生日，整個家族近50人皆到場慶生，奶奶戴著生日帽坐在畫面正中心，笑得合不攏嘴，隔著螢幕都能感受到那份溫馨與喜悅。
然而擁有幸福生活的俞秀蓮卻被新冠病毒擊倒，13日孫女婿在奶奶的社群透露，奶奶已在住院第10天時病逝，且已經病逝7天，隨後他難過談起奶奶確診時，家人立刻準備一台醫用製氧機，病情卻沒有好轉，趕緊把奶奶送往醫院治療，原本狀況還算穩定，但某一天病情急轉直下，過年前夕永遠離開了最愛的家人們。
貼文曝光後，網友們紛紛表示哀悼：「外婆一路走好～這場病毒帶走太多百歲老人」、「關注老外婆好幾年了，外婆一路走好，在天堂繼續快樂！」、「看不到老外婆打麻將了」、「看到影片的那一刻我身上起了雞皮疙瘩不敢相信」、「110歲的老壽星，好久沒更新了，我就覺得不妙了，終究是沒抗住啊！」
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