板橋分局今日辦理金融機構防搶演練。（警方提供）

板橋分局今日辦理金融機構防搶演練。（警方提供）

豬頭歹徒搶銀行 警防搶演練夠逼真！

「搶劫！通通趴下，不要動！」，2名頭戴豬頭面具歹徒，手持槍械的歹徒逼真闖入銀行。新北市板橋警分局今（13）日辦理金融機構防搶演練，由分局長許芳毅帶領員警在板橋區農會實地演練，過程逼真。

演練內容為2名歹徒荷槍實彈闖入銀行強盜，行員機警通報警方，警方迅速趕赴現場， 2名歹徒見事跡敗露，隨即騎車逃逸，警方發現後立即呼叫線上警網及利用科技設備迅速展開攔截圍捕，迅速的在浮洲橋下將歹徒攔截。

警方分析，歹徒易作案時段為營業開始、結束前後及午間用膳等時段，警方呼籲，年關將近，各財物匯集處所都有大量現金流通，容易成為歹徒覬覦目標，市民應避免錢財外露，看緊荷包作好預防措施。

此外，各金融機構、金銀珠寶業等財物匯集處所，為防範強盜、搶奪、竊盜等治安意外事件發生，除加強自我防衛能力外，應請保全人員加強巡查，避免危害案件發生，警方也將加強轄內財物匯集處所巡守，全力維護治安。市民有提領大額現金需求，都可透過110、金融機構或直接向轄區派出所申請護鈔服務，看顧市民荷包，確保財產安全。

搶匪銀行演練豬頭強盜