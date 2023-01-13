DJ HEAD（左）邀好友No Name合唱新單曲〈記憶生花〉。（DJ HEAD MUSIC提供）

電音製作人DJ HEAD新單曲〈記憶生花〉邀請好友No Name合唱，2位北漂遊子各自詮釋成長心境，最後合唱互飆高音，像是在吶喊、釋放多年異地工作心聲，但回家時的情緒卻不一定是美麗的；DJ HEAD感性說：「當年帶著夢想出發，卻被生活磨耗掉了靈魂的不少部分，距離上一次離家，彷彿完成了什麼，倒也有許多未竟的夢想。」

〈記憶生花〉創作靈感來自有次DJ HEAD開車回老家，當時下著大雨、行車視線模糊，他因此開過頭、錯過家門，發現時只能趕緊下交流道回轉，接著再往北上高速公路，他當時內心有一股聲音，「還是回台北，下次再回家好了」？當雨漸漸緩和後他的內心漸漸平靜，決定還是開回老家，連夜把自己在台北多年的心情與記憶寫進歌裡。

DJ HEAD認為很多人愛家，卻不一定能常見到家人溫柔的笑顏，「回家對每個人而言，都是既輕盈、又沈重的」，〈記憶生花〉雖是首返鄉歌但曲風輕快，DJ HEAD形容就像行駛很久的長途夜車、抑或搭上一班長途班機，「家好像沒那麼遠，家其實很快就到了」；他表示2022年心願已達成，想唱婚禮歌、就推出了〈心頭〉，想為遊子唱一首返鄉歌、就順利寫出〈記憶生花〉，藉此祝福大家新年「勇敢追夢、有事竟成」。