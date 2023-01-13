彰化縣政府推動首座青年住宅，預地定在伸港鄉百甲重劃區國宅用地，第3度流標。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮「德美好室」社會住宅地點已敲定，占地2006坪、110戶，正在規劃中。（國家住宅及都市更新提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮「德美好室」社會住宅地點已敲定，占地2006坪、110戶，正在規劃中。（國家住宅及都市更新提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮「德美好室」社會住宅地點已敲定，占地2006坪、110戶，正在規劃中。（國家住宅及都市更新提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一棟只賣不租的青年住宅難產，從規劃至今3年，已經3度流標，議員紛紛關心，質疑從年青等到中年，錯失買房良機了，更有指出只租不賣的社會住宅，不僅彰化市「學士安居」已開工，和美鎮「德美好室」也敲定、占地2006坪、110戶在規畫中。

彰縣府3年前挑在伸港鄉百甲重劃區的國宅用地，推動首座棟青年住宅，引起高度關注，讓人引頸期盼，縣府也表示會保留一定名額給伸港、線西、和美申請，並舉辦票選活動，讓年青人參與規畫，從最初沒有設計停車場，逐步修正。

彰化縣青年住宅佔地2.12公頃，規劃建造地上9樓，地下1樓建物，分4期，第一期預計興建189戶，包含1房型30戶、2房型104戶、3房型40戶，並有店鋪15戶，發包工程費6億6000萬元，後續擴充1億5000萬元，合計8億1000萬元。

但受原物料高漲、缺工等影響，12日開標第3度流標，不少人好失望，13日議會質詢，議員周君綾質疑，有人已經等3年，規定25歲到45歲才符合申請資格，一年又一年等下去，年紀都超過，請問年紀基準是從宣布定案，還是等蓋好為準？

議員賴清美，質疑房價年年高漲，若真的蓋不下去，不如果斷道歉，好讓年青人趕緊尋求別的方案，若原物料不停漲下去，是要等到何年何月？蓋好時恐怕都比市價高。

賴清美指出，中央興辦社會住宅，彰化市「學士安居」總戶數275戶，2022年11月30日開工，預定2024年11月18日竣工，座落和美鎮「德美好室」定點也曝光，位於和頭路與忠權運動公園附近，占地 2006平方公尺，總戶數111戶，莫不要第一青年住宅進度又被第二處社會住宅給比下去。

彰化縣政府青年發展處處長黃金樺表示，前兩次流標都無人領標，深入市場調查，修正標件內容，這次流標，但已經有兩家廠商領標，會持續瞭解業界想法，調整內容，力拚春節年後再度上網招標。