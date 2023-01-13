被外界視為政府打房重拳的「平均地權條例」10日經立法院三讀通過，不少民眾希冀新法可以遏止台灣的高房價。但立委邱顯智今（13）日在臉書貼文，7字怒嗆民進黨「打炒房騙殺全國」，且違法開後門護航投資客，指稱內政部代理部長花敬群公然曲解法令，「讓打炒房的修法，淪為一場讓所有人都笑不出來的笑話。」

邱顯智表示，平均地權條例三讀通過才一天，民進黨就不演了。花敬群更是在「住宅契約轉售限制」髮夾彎，他稱「1月10日，平均地權條例修法三讀，民眾詢問是否不溯及既往。1月11日，部長信箱回覆民眾：修法前取得，不得轉售；但到了1月12日，花敬群打臉內政部：修法前取得，可以轉售。」他怒批花敬群此舉根本是自創法律見解，違背法律規定

邱顯智強調，平均地權條例修法通過後，才開始禁止預售屋契約轉讓，過去已經轉讓的契約，政府不會追究和處罰，也就是說，「法律上路後，預售屋契約轉讓的交易行為才會被禁止。」這在法律上不是不行，只是必須考量當事人信賴保護的必要性。但現在的情況是投資客過去大量購置預售屋，就是為了日後轉讓牟利，邱顯智質疑，「這樣的利益值得被信賴保護嗎？」

對於花敬群，邱顯智怒問，「相較於保障健全的市場秩序，投資客炒作房市的利益，值得被保護嗎？」他不滿表示，如果不是為了打炒房，如果不是為了保障市場秩序，不讓黃牛炒作損害一般民眾的權益，立委們幹嘛修這個法？

除此之外，邱顯智還呼籲蔡英文總統，儘快公布法令；同時他也要求行政院長蘇貞昌，「做一天和尚撞一天鐘，管好你的部長，不要放任花敬群曲解法令、替投資客大開後門。」並加快公布施行日期，讓預售屋禁止轉售能以最快的速度生效。