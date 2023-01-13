對於民進黨立委高嘉瑜12日被黨員怒嗆「背骨、下台」，「館長」陳之漢稱他「難過到炸裂」，也痛譙民進黨現在真的爛到比國民黨還不如！沒有人檢討黑金、黑槍、貪汙、政策失靈，「奇怪，民進黨怎麼變這樣？」

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日頻在黨內逆風發言，引起不滿聲浪，昨（12）日高嘉瑜出席副總統賴清德在台北場的「向黨員報告」發表會時，更被現場黨員嗆「背骨、下台」。

「高嘉瑜被罵成這樣，我看到真是相當難過，難過到炸裂」，「館長」陳之漢在直播中表示，說真話、有在做事的人要被開除，不講話不做事的人被稱讚，這就是現在的民進黨。

館長「陳之漢」。（本報資料照片）

「館長」陳之漢痛批，整天在貪汙、搞黑金、跟黑道掛勾、炒房的，這些人都沒事。民進黨是怎樣？什麼叫檢討大會？就是民進黨執政這幾年，做了什麼？什麼沒做？到現在沒有半個人在檢討他們自己做得不好，也沒有人檢討黑金、黑槍、貪汙、政策失靈，都沒有人敢講這些。

「館長」陳之漢不滿指出，檢討都是在怪別人，都在怪館長、怪宅神、怪王世堅、怪高嘉瑜！民進黨現在真的爛到比國民黨還不如！「奇怪，民進黨怎麼變這樣？」