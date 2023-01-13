新加坡創作歌手冼佩瑾推出新單曲〈蘋果（HOLIDAY）〉，一直把台北當成第二個家的她，為了宣傳再次踏上這片土地，表示：「第一件事情就是把最想穿的大衣放在行李箱裡。」由於新加坡一年四季溫度很少低於24度，但她最喜歡台灣的冬天，覺得穿上大衣散步在台北街頭更有節慶氛圍。

冼佩瑾一直以來用「散步」的慢活方式品嚐生活，新歌封面特別選在台北信義區街頭拍攝，把最具代表性的地標台北101放進單曲視覺裡；暌違7年發行中文新歌，新歌卻不是自己的創作，冼佩瑾笑說：「在音樂上合作多次的出品人鄭同學覺得這首歌非常適合我來演唱，因為他的信任也讓我跳脫舒適圈，專注歌手的身份把這首歌唱好。」

日前正為新單曲跑宣傳行程的冼佩瑾，格外珍惜後疫時代能暢快聊音樂的機會，「上一張英文EP因為疫情的緣故，訪問都只能採線上方式進行，但我覺得面對面談話是最無可取代的溫度」；這趟回到台北也讓她累積不一樣的創作靈感，期待接下來推出更多音樂作品。