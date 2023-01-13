民進黨立委高嘉瑜過去批評蘇貞昌內閣超徵稅收是「行政失靈」、稱林智堅論文案「一屍五命」等，加上民進黨九合一大選慘敗後，高嘉瑜持續「建言」，引發黨員不滿，要求開除高嘉瑜黨籍。至於民進黨部分基層討厭高嘉瑜，為何卻動不了她？那是因為高嘉瑜一直都是「當選正義、目標取向」，儘管逆風，卻是越逆風票越高，讓黨內討厭她、卻是動不了她。

根據《信傳媒》分析報導，高嘉瑜進入立法院3年多，一直是黨內孤鳥。不過高嘉瑜一直都是「當選正義、目標取向」，儘管逆風，卻是越逆風票越高，讓黨內即使討厭她，卻動不了她。

報導更指出，高嘉瑜在黨內雖有投機性格，但也有她踏實之處，積極經營地方就是她的強項，選上後更是更扎實經營港湖地方組織，這些都是她的政治籌碼。但是高嘉瑜沒有團體性格，離開只要服務選區的議員位置，來到需要黨團通力合作的立法院，便格格不入，加上2022年九合一選戰民進黨慘敗，堅持「當選正義、選票無敵」路線，讓她成為中間、淺藍選民眼中的「民進黨良心」。

報導更進一步分析，這次高嘉瑜針對林智堅論文、稅收超徵持續逆風發言，卻在民進黨敗選氛圍下，成為綠營支持者眼中最大背刺。不過，從選區選票結構來看，綠營支持者的罵聲，是讓高嘉瑜票越罵越多，還是她會因此「痛改前非」，恐怕要等2024立委選戰開票才能知道答案。