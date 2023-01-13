紙風車文教基金會董事長李遠（中）表示，每次紙風車到兩廳院藝文廣場演出，都是一個宣告，「紙風車走了30年，即使遇火災、疫情，也不會因為孩子放棄。這次台北場演出緊急也加演周五場次，共兩場，希望讓家長孩子能多一天看演出的機會，也歡迎考完試的小朋友都可以來觀賞。」（鄧博仁攝）

紙風車《哪吒鬧龍宮》兩廳院藝文廣場演出記者會12日舉行，文化部長李永得（中）受邀出席。（鄧博仁攝）

紙風車30周年的年度製作《哪吒鬧龍宮》於台灣戲曲中心首演，兩周內票房全滿並加演，演出將傳統布袋戲結合現代戲劇及電腦動畫科技的創意獲得廣大的好評與迴響。（鄧博仁攝）

紙風車劇團這些年來也像哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看，《哪吒鬧龍宮》在兩廳院的戶外演出，為免費觀賞，自由入座。（鄧博仁攝）

在民間信仰中，哪吒三太子是守護孩子的「囝仔仙」，守護孩子平安快樂的長大。紙風車劇團這些年來也像哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看，《哪吒鬧龍宮》在兩廳院的戶外演出，為免費觀賞，自由入座。（鄧博仁攝）

紙風車給孩子們的新年禮物，將重返兩廳院廣場連演兩場《哪吒鬧龍宮》。（鄧博仁攝）

紙風車劇團在疫情間遇上倉庫大火、疫情衝擊，雖然挑戰一直很多，但團隊從未停下腳步，除了原有的巡演計畫，也不忘打磨新作，精緻大戲《哪吒鬧龍宮》也將本周末五、六兩日於兩廳院藝文廣場演出，是給孩子們的新年禮物。（鄧博仁攝）

《哪吒鬧龍宮》也將本周末五、六兩日於兩廳院藝文廣場演出，是給孩子們的新年禮物。（鄧博仁攝）

紙風車劇團在疫情間遇上倉庫大火、疫情衝擊，雖然挑戰一直很多，但團隊從未停下腳步，除了原有的巡演計畫，也不忘打磨新作，精緻大戲《哪吒鬧龍宮》。（鄧博仁攝）

儘管疫情衝擊，「紙風車劇團」創作仍不中斷，去年推出的30周年戲碼《哪吒鬧龍宮》，廣受好評，這回台北場宣布加演一場，邀請雙北民眾免費來看戲。 紙風車劇團12日舉行《哪吒鬧龍宮》彩排記者會，文化部長李永得應邀出席表示，原定1月14日晚間7點，在兩廳院藝文廣場、戶外免費演出，開放觀眾自由入座，但週六降雨機率不低，看到天氣預報實在非常憂心，怕小朋友下雨看戲會受風寒，「所以我很希望小朋友能夠在很好的環境下觀賞，讓更多小朋友能夠看戲，文化部與紙風車一起努力在明天、週五晚上7點加演一場。」

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，紙風車走了30年，即使遇到火災、疫情，為了孩子都不會放棄，這次台北場演出緊急加演週五場次，希望讓親子有多一天看演出的機會，也歡迎考完試的小朋友都可以來觀賞。 總編導李永豐表示，數位時代，要讓孩子接觸傳統布袋戲、北管，真的太難了，一定要有創意的方法，因此《哪吒鬧龍宮》除了運用真人、布袋戲與動畫交錯的豐富視覺之外，更將許多傳統藝術的元素融合其中，結合了布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將首身段等多元的台灣文化元素，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。

在民間信仰中，哪吒三太子是守護孩子的「囝仔仙」，紙風車劇團這些年來如同哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看。2023年從兩廳院廣場出發，除了是獻給孩子的新年禮物，也期許能堅持「陪伴全台孩子踏上藝術第一哩路的使命」，在未來一年繼續到全台各地，克服戶外演出的種種限制與困難，讓一般觀眾、孩子在偏鄉各地，都能欣賞到劇院級的演出。