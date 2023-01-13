儘管疫情衝擊，「紙風車劇團」創作仍不中斷，去年推出的30周年戲碼《哪吒鬧龍宮》，廣受好評，這回台北場宣布加演一場，邀請雙北民眾免費來看戲。 紙風車劇團12日舉行《哪吒鬧龍宮》彩排記者會，文化部長李永得應邀出席表示，原定1月14日晚間7點，在兩廳院藝文廣場、戶外免費演出，開放觀眾自由入座，但週六降雨機率不低，看到天氣預報實在非常憂心，怕小朋友下雨看戲會受風寒，「所以我很希望小朋友能夠在很好的環境下觀賞，讓更多小朋友能夠看戲，文化部與紙風車一起努力在明天、週五晚上7點加演一場。」
紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，紙風車走了30年，即使遇到火災、疫情，為了孩子都不會放棄，這次台北場演出緊急加演週五場次，希望讓親子有多一天看演出的機會，也歡迎考完試的小朋友都可以來觀賞。 總編導李永豐表示，數位時代，要讓孩子接觸傳統布袋戲、北管，真的太難了，一定要有創意的方法，因此《哪吒鬧龍宮》除了運用真人、布袋戲與動畫交錯的豐富視覺之外，更將許多傳統藝術的元素融合其中，結合了布袋戲、北管音樂、戲曲武功、官將首身段等多元的台灣文化元素，期望孩子在現代戲劇的故事之中認識傳統文化。
在民間信仰中，哪吒三太子是守護孩子的「囝仔仙」，紙風車劇團這些年來如同哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看。2023年從兩廳院廣場出發，除了是獻給孩子的新年禮物，也期許能堅持「陪伴全台孩子踏上藝術第一哩路的使命」，在未來一年繼續到全台各地，克服戶外演出的種種限制與困難，讓一般觀眾、孩子在偏鄉各地，都能欣賞到劇院級的演出。
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