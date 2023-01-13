隨著防疫相關規範鬆綁，旅遊風氣日漸熱絡，許多民眾都期待去到不同地方度假。IHG洲際酒店集團旗下精品設計酒店品牌「英迪格（INDIGO）」在台共擁3間酒店，其中在台最先開幕的高雄英迪格酒店近日為歡慶6周年，首次推出3城聯賣的超值住房專案回饋賓客，當中更包含才全新開幕的阿里山英迪格酒店，民眾可一價爽完3間以結合鄰里文化為特色的英迪格酒店。

「英迪格」以融合鄰里文化為酒店品牌精神，因此每座城市可說只有1間英迪格酒店，讓住客感受獨一無二的風格與鄰間故事。這次高雄英迪格酒店6周年推出限量的3城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」，攜手台北大直英迪格及阿里山英迪格2間姐妹酒店，旅客在高雄英迪格酒店官網訂購後，第1晚入住高雄英迪格酒店時便可獲另2間酒店的住宿券，依照票券說明再彈性預訂房間；即日起至3月31日開放官網及手機APP預訂，每組2萬元起。

專案內容也包含了3間酒店不同的優惠，像是3月31日前雙人平日（周一至周四）入住高雄英迪格「高級房城市景觀」1晚，加贈2客Wok on the Park全日餐廳半自助早餐，無限享用世界麵包大師王鵬傑客製的美味麵包、高雄知名老店「興隆居」每日限量的傳統早餐、主廚特製主餐及異國美饌。

5月1至6月30日間持住宿券享平日至多2人入住最新開幕的阿里山英迪格酒店「精品房」1晚，送ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐，品嘗鄒族特色料理及在地風味佳餚；並享頂樓’aveoveoyu酒吧全品項調酒買1送1。4月30日前持住宿券於平日入住台北大直英迪格「高級客房」1晚，依入住人數提供至多2客T.R BAR & KITCHEN自助式早餐，特色主菜及異國美食無限享用；還有加購sneaKOut BAR鄰感調酒「GAMA SHOP 柑仔店」買1送1的好康。

高雄英迪格酒店Wok on the Park全日餐廳。（高雄英迪格酒店提供）

「高雄中央公園英迪格酒店」為洲際酒店集團在台首間英迪格品牌酒店，坐落於素有港都美譽的高雄，以罐頭、繽紛貨櫃及報關戳章等海港元素為設計靈感，鄰近中央公園捷運站、百貨商圈、駁二藝術特區.及高雄流行音樂中心；最受歡迎的頂樓「Pier No.1高空露天酒吧」，以特色調酒與港都美景吸引許多人到訪。

近期十分受關注、去年底盛大開幕的「阿里山英迪格酒店」位於蛟龍盤踞的阿里山山脈支稜上，成為當地第1間國際品牌飯店暨黃金級綠建築飯店；客房以阿里山壯闊自然生態為設計靈感，融合鄒族文化與台灣藍鵲，使旅人沐浴在大自然的洗禮之中；館內1樓「粟餐廳」以鄒族料理為巧思，取用在地新鮮食材演繹食滿豐收的環球美饌。

阿里山英迪格酒店將於1月16日開放頂樓設施，包含’aveoveoyu酒吧、健身房、觀星平台、無邊際泳池與水療池，而夏季正值阿里山螢火蟲季，住客能至山林間欣賞螢光飛舞的浪漫景緻，更能享受阿里山地區唯一的高空無邊際泳池與水療池，在水雲天一線景色陪襯的泳池中欣賞美麗日出。

全新開幕的阿里山英迪格酒店，頂樓設施將於1月16日正式開放。（阿里山英迪格酒店提供）

阿里山英迪格酒店的精品房一大床。（阿里山英迪格酒店提供）

「台北大直英迪格酒店」地處繁榮商圈，以磚窯文化及河岸生活為特色主軸，體現環山抱水、磚河共棲的品牌意象。酒店緊鄰捷運劍南路站、百貨影城及多間米其林名店，盡享都市潮流與美食饗宴。2022年全新打造的「sneaKOut BAR」露天酒吧，遠眺台北101與城市景觀。

除了英迪格3城聯賣專案，高雄英迪格酒店也搭上國境解封的觀光熱潮，另外推出「繽紛6ove遊」主題住房專案，送房客訂製款的吸睛迷你透明行李箱，箱中還附有古早味手工飛機餅乾，饒富童趣也重現經典復古；專案附贈至多2客的Wok on the Park全日餐廳半自助早餐，再加贈Pier No.1高空露天酒吧雙人座席及600元餐飲抵用券，每房每晚含稅4754元起。

阿里山英迪格酒店的頂樓無邊際泳池。（阿里山英迪格酒店提供）

位於高雄英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳，在除夕至初二的午、晚餐時段開賣澎湃的新春圍爐桌菜專案，共有10道佳餚，並搭配果汁無限暢飲、每桌贈送1瓶紅酒，亮點菜色有像是使用重達1公斤整隻南美龍蝦的「龍皇御品珍饈盤」、主廚得意之作的「人參紅棗醉大蝦」、以當季野生紅蟳熬製的「玉皇金瓜紅蟳粥」等等，每桌1萬4999元（服務費另計）。

台北大直英迪格酒店的高級客房。（台北大直英迪格酒店提供）