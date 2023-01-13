藝人納豆去年1月因腦出血住院開刀，經過數月的住院、復健和休養，去年10月他出席告假多時的《同學來了》節目記者會，女友依依表示他復出時間應該還是會在農曆年後，晛也有知情人士表示，他應該2月會復出，對此，經紀人和電視台也回應了。

納豆去年出席《同學來了》節目記者會時，脫口會在12月底重回節目，但依依代為解釋，他只是太開心一時口誤，「表定時間應該還是農曆年過後」，幫忙代班的張立東也表示：「我表定到1月耶。」

對此，製作單位回應，「一直都期待納豆回歸，也持續都有跟納豆及經紀人保持聯繫，而錄影時間據了解目前仍尚未底定。」經紀人也表示回歸還在規劃中，「目前豆哥恢復狀況越來越好，等有好消息會再通知的」。

其實，依依自從納豆生病後，就積極上通告、經營電商，兩人還賣水餃當副業，最近她的臉書訊息也可看出，兩人將開始每周五直播，似乎也在宣告納豆正式復出演藝圈。