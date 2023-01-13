為讓民眾能夠歡度農暦春節假期，三重區公所協調三重警分局加強維護轄內「三重區力行市場」年貨採買週邊交通疏導，自17日起至21日上午7時至下午1時止，針對週邊交通與轄內各重點路段實施交通疏導管制，以確保交通順暢及民眾採購安全。

三重區長陳奇正表示，三重力行路一段，有傳統力行菜市場、漁會拍賣市場，南北貨商家等，每到年關將近，周邊總是擠滿採購人潮，因此公所特別協調警分局，在農曆春節前5天，針對力行市場周邊採取交通管制措施，只准許機車進出，汽車則禁止進入，以利民眾安心採買，居住管制區內的開車民眾出示身分證或駕照證明文件後即可通行。

交通管制的路段，主要是力行路一段單號側1至87號、雙號側2號至38巷、38巷全線，力行漁市場及力行菜市場間的無名巷弄。

而在管制期間內，因影響力行路店家補卸貨，所以會另外規畫重陽路3段82號前3處汽車停車格改繪黃線提供攤商臨時卸貨。