台南市消防局第2大隊隊員莊士儀發揮創意，今年發想設計有「萌兔」圖案的門神對聯，取名「無災兔U、平安兔U」，十分吸睛，將在各消防分隊部張貼宣導至2月底。民眾與對聯合照上傳第2大隊臉書粉絲頁按讚，可獲抽獎資格，獎品有腳踏車與文創對杯組。

有美術天分的莊士儀每年都以生肖設計年節宣導品，今年推出萌兔門神對聯，畫出2隻可愛造型的卡通兔，作為春聯，她稱發想來自民間信仰守衛門戶的神靈，藉門神形象，宣傳消防業務。

第2大隊大隊長丁春能表示，即日起萌兔消防門神門聯及市場萬兔看板張貼在麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等單位，民眾洽公看見消防門神及吉祥物身影，可合照並上傳到第2救災救護大隊臉書粉絲頁及按讚，參加精美好禮抽獎，禮品有腳踏車、文創對杯組。

台南市消防局長李明峯提醒，統計分析去年火災死亡案件，以「電氣因素」火災造成最多傷亡，呼籲大家留意「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮溼汙損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「沒有安全標章不用」，期能有效降低火災發生風險。