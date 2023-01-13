新竹市議員劉彥伶近日接獲家長陳情，新竹市多家托嬰中心退出準公托，尤其東區的狀況令人憂心。市府社會處說明，起因主要是托嬰中心預期中央調薪政策，將使準公共化營運成本上升，導致業者仍在觀望，市府強調將持續溝通，盡力爭取續留保障家長權益，並邀請更多業者合作。

劉彥伶在臉書指出，行政院去10月公告「準公共托嬰中心人員／幼兒園托育教保人員」，每月起薪將提高到3萬元到3.6萬元，許多托嬰中心認為，此舉導致成本增加，若政府未補貼，以目前收費水準將難以經營，因此去年底契約期滿後，多家業者選擇不再與市府續約。

劉彥伶也說，由於新竹市生育率高，此事引發家長們擔憂，市府在去年底調查業者加入準公托意願，好市多附近業者也群起以不續約方式，盼政府提供配套措施，劉彥伶也希望市府積極提出解決方案。

對此，社會處回應，中央在去年底為友善托育人員勞動條件，頒布準公共化托育人員薪資調升案，目前中央仍在研商擬定具體執行政策內涵階段，托嬰中心業者因預期該政策上路後將使成本增加，加入準公共化後恐無法支應托育人員薪資、經營成本增加，故仍有部分業者尚在觀望中。

社會處指出，市府與業者簽約模式為1年1簽，自去年底開始，社會處便積極努力與托嬰中心業者進行準公共化簽、續約事宜，但正逢中央推動托育人員薪資調升政策，托嬰中心業者尚有疑慮，不確定政策方向，故仍有部分托嬰中心未完成準公共化簽約，截至目前竹市準公共化業者比例約55.4％。

社會處指出，面對尚未加入準公共化托嬰中心業者，市府將持續溝通討論，希望可邀請更多托嬰中心願意協力合作。

社會處也強調，市府也將配合未來中央推動的政策，並研擬規畫更為友善的準公共化托嬰中心的加入條件，讓家長的托育需求和托嬰中心業者成本考量均能兼顧。另，近期中央亦將召開相關會議，市府將盡力爭取維護家長權益，及讓托嬰中心業者願意協力合作的規畫。