Loewe全台首間男裝店在台中新光三越展店 。

Loewe全台首間男裝店在台中新光三越展店 。

藝人楊祐寧近日新技能Get！從他自己發現可以把女兒Anah生日過成自己的之後，網友又在楊謹華生日動態上看到他身影，而他依舊不改本色，成功易主把生日變成自己的，超強技能讓不少網友笑說「這樣以後誰敢找他過生日。」但頂級精品品牌Loewe昨（13日）就找他來為全新開幕的台中首間男裝店站台，他以一身正式西裝搭配休閒感強烈的拖鞋造型現身，笑說自己平常真的很常「這樣穿」；藝人王柏傑也同時現身活動現場，他則是以休閒舒適的類工裝造型現身，也說胸口前可愛的小鹿斑比圖樣直呼好可愛。被問到新年計畫時，他苦笑說過年只能放個兩天陪家人吃個飯，「吃完又要回去繼續拍戲了。」

Loewe昨正式宣佈台灣首間男裝店落腳台中新光三越，從去年高雄義享店後，Loewe一直加速擴店步伐，品牌全球擴展計畫的幕後推手正是創意總監Jonathan Anderson，他以日本表參道CASA Loewe的概念推廣至全球佈局，希望為世界上各個角落的Loewe注入全新風格，續寫下一篇章，充滿溫度與文化風格的Loewe精品店，搖身一變成為深具文化與內涵的精品藝廊。新店採用CASA Loewe的概念，同時陳列全系列男士服裝、包款、小皮件、配飾、太陽眼鏡、鞋款及香氛，店內擺放著Jonathan Anderson策劃的藝術與工藝作品，此次專門店則珍藏英國陶藝大賞藝術家Sam Bakewell的陶瓷藝術品，亦有以英國圖形藝術家John Allen的掛毯為原形，重新打造Loewe風格的手工羊毛地毯，可說店內處處充滿藝術之寶。