新加坡一名8歲女童雖與繼母擁有好感情，每當碰到親生母親時，內心仍會上演天人交戰，下意識還是用「姊姊」來稱呼後媽，卻因此引來當事人不滿，甚至教唆孩子下藥迷昏親媽，再用枕頭悶死她。

據《新報》報導，昨日一名越南籍婦女被新加坡法院判處一年刑期，這起教唆殺人案發生在2020年，該女子以繼母的身份闖入一對父女的人生，儘管孩子不是她親生的，卻總視如己出，對此也感到相當自豪，母女倆擁有人人稱羨的好感情。然而，她與「正宮」可說是一山不容二虎，因為後者指責婚姻破裂的罪魁禍首就是「小三」不請自來，兩位私底下甚至會用社群軟體傳送惡意言詞，事後也被檢察官所證實。

只要正宮存在這世上的一天，這位後媽始終感到不快。某天，她問繼女平時會如何向親媽稱呼自己，孩子回答：「姊姊。」聽完暴跳如雷，認為明明情同母女，為何換來這個不夠有溫度的稱呼。還使出情勒招數，告訴8歲女童再也不要和她說話，「因為妳不夠愛我」。

最後女童為了請求繼母原諒，便接受任務，在飲料中下藥迷昏自己的母親，再用枕頭讓他窒息而死。所幸受害者足夠敏銳，發現杯中有薄薄粉末因而起疑，才沒有喝下肚。而女童事後也坦承完全不知情，只是被「姊姊」指使才這麼做。