黃西田。（粘耿豪攝）

黃西田（右）強調自己只是畢業，沒有退休，左為張榮華。（粘耿豪攝）

三立集團13日舉辦集團尾牙「鴻兔大展 好運ME兔 HAPPY TOGETHER」席開120桌，董事長張榮華、總經理高明慧頒發「感謝狀」給去年12月請辭主持三立台灣台23年《草地狀元》的主持人黃西田，「田哥對我們來說，是最崇拜的老師。」

75歲的黃西田，感性表示，「我在三立從開始到現在已經30年，當初的藝人只剩我一個，三立是我的家，我是三立的家人，我2個孩子都是三立幫我養大的，尤其是海董（林崑海）、張榮華，有你們的栽培，我真的很榮幸很感恩」。

他透露早在《草地狀元》20年時，就曾提出請辭，當時受到董事長等人的慰留，他強調，「現在只是《草地狀元》畢業，不是黃西田退休，我希望能繼續替三立服務，公司能把我當新人來用」。

談到退休的主因，黃西田坦言是因為主持太久沒有新意，「主持23年了，除非要改型態，不然觀眾會覺得都一樣，我很希望有某些改變，但一直以來都沒有，我自己都膩了，觀眾怎麼可能沒感覺」。

他的老婆兼經紀人透露黃西田雖然請辭節目，但也沒閒著，「其它工作都繼續進行，過年後會曝光很多支廣告，還有很多商演」，她也說黃西田自民國53年出道，37年來都沒有休息過。

黃西田今說，他在南部綜藝購物台擔任節目總監，已經有5年之久，主要負責策劃唱歌、表演的內容。熱愛舞台的他，希望將來有機會跟女兒黃露瑤合作節目；他昨被問及是否想參加《大嘻哈時代2》，他笑言，可以啊，但我擔心我年紀大，記憶力沒有年輕人好。

三立集團昨表示雖然疫情困頓，今年年終最高達2.5個月，發出超過1.5億元的年終獎金慰勞辛苦的同仁；三立為迎接30周年，預吿戲劇與綜藝將產量大爆發，華8、台8時段都將有新劇登場；綜藝方面，不僅有日前發布、戶外實境超規格升級的《TOP DOG回家》，還有全台首創的辯論實境節目，之後更將推出全新的10點談話節目；此外，VIDOL也將針對OTT網路市場推出一系列VBL劇場。