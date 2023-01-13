泰國男神Apo現身，粉絲尖叫聲完全不輸朱智勳。（吳松翰攝）

鋼鐵女神徐若瑄笑說雖對Apo沒印象，但光聽到粉絲尖叫聲就值得「好好認識一下這個演員」。（吳松翰攝）

Dior全新改裝後的專賣店外觀。（Dior提供）

柯佳嬿一身馬術裝相當帥氣。（吳松翰攝）

王淨笑說自己今天可愛值滿點。（吳松翰攝）

Dior於台北101全新專賣店開幕，請來韓劇《屍戰朝鮮》男主角朱智勳亮相，他以一身輕羊毛淡色系Dior西裝現身，並熱情向粉絲喊話，引起現場一陣騷動。他笑說自己為工作來台北好多次，但這是第一次踏入台北101，感覺十分新鮮。他也透露星期三抵台後都在「逛街」、「開會」、「上健身房」，並大讚台北街頭氛圍很舒服，有機會會再來台灣宣傳；而近期在台爆紅的泰國BL明星Apo（阿波），因《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》而紅遍整個亞洲圈，他昨(12日)也展現寵粉態度，星光紅毯上與粉絲積極互動，粉絲要求全部來者不拒，看的出來是寵粉狂人，他還貼心的說「台北對我來說是第二個家」，並解釋台灣粉絲不輸泰國粉絲，讓他上次離開粉絲見面會後，更想念這裡的粉絲。也偷偷透露未來也會有新的粉絲見面會計畫，惹的現場一陣尖叫。

鋼鐵女神徐若瑄近期剛結束與黑色餅乾復出的活動，馬不停蹄的趕來Dior新店開幕活動，她笑說對活動最大的印象就是Apo（阿波）粉絲的尖叫聲，說他們的熱情讓人印象深刻，同時也宣告年後也會展現寵粉計畫，而且是不輸Apo那種；近日剛過完生日的柯佳嬿也現身Dior開幕活動，她以率性的馬術裝束登台，笑說自己本來就喜歡帥氣造型，但很少嘗試帽裝打扮，這次造型倒是挺意外自己蠻喜歡。被現場媒體問到老公坤達有沒有送她Dior包時，她愣了三秒才想到「沒有！」但又笑說老公送自己別的東西，「Dior的包我可以送自己，因為我自己才知道我喜歡什麼。」

全新設計並隆重登場的Dior台北101旗艦專賣店不僅內裝升級，外牆也帶來全新設計。外牆靈感源自於品牌知名籐格紋設計，內部購物空間也帶來全新改造。樓高兩層，約900平方米（272.25坪）的購物空間帶來毫無壓迫的購物體驗，女性時裝區採用創意總監Maria Grazia Chiuri設計的全新新態法式印花圖騰（toile de jouy），她從傳統朱伊紋中得來靈感並與以改造，成為Dior另一個發光的全新圖樣；旋轉樓梯則是借鑒巴黎蒙田大道30號總店設計，信步而行於兩層樓交際之處，更能一覽店內光景。男裝區則反射了創意總監Kim Jones慣有的理性與冷靜情感，簡約風格中的藍色剪影大作－由蘇格蘭藝術家Peter Seal所繪，更是畫龍點睛之作。

同時為歡慶此次台北101專賣店的隆重開幕，也為了歡慶即將到來的農曆新年，義大利藝術家Pietro Ruffo繪製了今年的生肖兔做為Lady Dior包款上的吉祥之作，除了是台北101獨家商品外，更富含了Dior幽美且富含創意的生動線條，是此次店上開幕不可錯過的逸品之一。