「台灣賽車教父」廖老大去年在兩岸賽車比賽中一戰成名，還頂著高人氣進軍飲料界，豈料，不到半年卻幾乎倒光光，讓網友感嘆「走下神壇」；最近廖老大旗下車廠辦尾牙派對的畫面曝光，現場大方發千元鈔，總獎金破百萬元，絲毫不受手搖飲料店倒光風波影響。

話題人物廖老大的琦玉集團上個星期六舉辦尾牙派對，今（13日）他在臉書分享尾牙當天的精彩畫面，參加尾牙要符合扮裝主題，還能玩遊戲拿獎金，更準備IPHONE和許多高檔3C產品抽獎，最令人驚喜的是，廖老大和老闆娘不斷加碼獎金，還直接發千元鈔，所有獎金加起來破百萬元。

廖老大和老闆娘在集團尾牙派對上狂發獎金，總金額破百萬元。（圖／摘自賽車教父廖老大臉書）

畫面中還能看到廖老大和老闆娘準備一疊疊的千元鈔，極度豪奢又氣派，幾乎人人有獎的尾牙，讓廣大網友都羨慕到不行，「感覺蠻好玩的，廖老大很用心」、「老大、老闆娘尾牙真的慷慨大方送，超讚」、「老大的尾牙總不會讓人失望，已羨慕」、「我相信老大的尾牙，很多公司跟不上」。

不過，部分網友看了卻很感慨，替那些手搖飲料店加盟主抱不平，「底下員工獎金拿爽爽，加盟的都慘兮兮」、「看到路邊還有阿娘喂，都好奇店員有沒有薪水」、「希望那些加盟阿娘喂關店的，能振作起來」。據悉，廖老大結束手搖飲料事業後，已專心回賽車界，全心準備2023年台灣拉力賽。