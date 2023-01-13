今天（1月13日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會。針對近日外界指責中國疫情不透明，大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，中國不僅和世界積極分享疫情訊息，也積極開展抗疫國際合作。

世界衛生組織(WHO)突發衛生事件規畫執行主任瑞恩(Mike Ryan)11日表示，中國的新冠疫情死亡數被「嚴重低報」，中國政府應該分享更多有關疫情和正在傳播的變異株的訊息，「我們仍然沒有足夠的訊息來進行全面，廣泛的風險評估」。

面對外界指責，米鋒表示，3年來，中國抗擊新冠疫情，不僅很好地保護了中國人民的生命安全和身體健康，也為國際抗疫作出了重要貢獻。

米鋒表示，中國在剛剛遭遇疫情的時候，面對致病力較強的原始株，堅持的是「內防擴散、外防輸出」策略，採取強有力的社會公共衛生干預措施，為國際社會抗擊疫情爭取了寶貴時間。

米鋒表示，中國積極分享疫情信息。第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間確定病原體，第一時間向世界分享病毒基因序列，第一時間公佈診療方案和防控方案，為國際社會疫情防控、疫苗和檢測試劑研發提供了科學依據。

米鋒表示，中國積極開展抗疫國際合作，向153個國家和15個國際組織提供數千億件抗疫物資。與全球180多個國家和地區以及10多個國際組織共同舉辦疫情防控、醫療救治等技術交流活動300餘場，向34個國家派出37支抗疫醫療專家組，毫無保留分享中國抗疫經驗。

米鋒表示，中國最早承諾將新冠疫苗作為全球公共產品，率先支持疫苗研發智慧財產權豁免，最早同發展中國家開展疫苗生產合作，已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗。

米鋒表示，中國發揮中醫藥作用，舉辦了百餘場抗疫專家視頻交流和直播活動，已向150多個國家和地區介紹中醫藥診療方案，向部分有需求的國家和地區提供中醫藥產品。

米鋒表示，中國願意繼續同國際社會一道，共同應對疫情挑戰，更好地保護各國人民的身體健康。