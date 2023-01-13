對於昨晚的「炎上高嘉瑜鬥爭大會」，資深媒體人趙少康認為，大家不敢去檢討蔡英文，卻嗆高嘉瑜「下台」，只能稱「專制退步黨」，敗光自己的選票，讓民眾看笑話！

趙少康在臉書對於高嘉瑜昨晚被黨員怒嗆發表看法，認為民進黨已經淪為容不下異音的一言堂，更偏離主流民意，走向極端，已經被網軍側翼給綁架，倘若真的開鍘高嘉瑜，那民進黨就是徹底沒救了！

趙少康直言，高嘉瑜常上「少康戰情室」節目，雖然政治觀點不同，她也很努力在節目上替民進黨辯護，也都尊重她的發言，一切就事論事，對就對、不對就不對，何錯之有？

趙少康強調，高嘉瑜2020年立委選舉橫掃12萬票，2022年陳時中只拿6萬多票，高嘉瑜一個人的票數就是民進黨的兩倍。

趙少康認為，民進黨現在應該好好聽聽高嘉瑜的聲音，真正把民眾放在心上，認真檢討、誠心改過，否則也只是敗光自己的選票，讓民眾看笑話而已！