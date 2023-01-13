景文科技大學學務處特別在13日晚間，辦理僑外生春節團圓圍爐活動。（校方提供）

景文科技大學學務處特別在13日晚間，辦理僑外生春節團圓圍爐活動。（校方提供）

農曆春節將至，為了讓外國學生有過年團聚的感覺，景文科技大學學務處特別在13日晚間，辦理僑外生春節團圓圍爐活動，和學生們一起像家一般圓桌餐聚，還特別準備壓歲紅包、摸彩、賓果遊戲與猜燈謎活動，讓僑外生們感受到台灣年的的溫暖。

看著同學們拿著壓歲紅包的快樂表情，謝淑芬致詞時，首先敬祝師生癸卯兔年「福兔迎祥、揚眉兔氣、瑞兔慶團圓」，接著勉勵境外生：「春節將至，除了過節的喜樂氣氛外，要把握與家人團聚時間；另長假期間，若沒有返回故鄉，請多注意自身的出入、交通與打工等安全，敬請同學們要照顧好自己，讓自己平安！讓遠在異國的親人放心！」。

圍爐活動中，還頒發僑務委員會111年度傑出優良僑生獎學金及僑聯文教基金會111年度僑生獎學金；其中，來自香港的白朗妮同學，因學行俱優獲得5萬元傑出僑生獎學金，激動的表示：「能夠獲得傑出僑生獎學金，心情就像中了樂透一樣；無疑是對我的一個肯定與認可，這筆獎學金我會把它運用在日後的學習上，期能減輕家人的經濟負擔；也期望學有所成後，回饋社會。」。

用餐時，師生們熱絡互道：「恭喜！恭喜！」，來自馬來西亞的陳善勤表示，在農曆春節前，確實有想家的感覺，但是學校的家聚，讓我覺得我不孤單；而來自越南的阮文長說：「因為寒假和新年期間需要打工而無法回家過年，但在年節前熱絡的聯歡活動，為我小小的內心注入了一股強力暖流，讓我非常感動！」