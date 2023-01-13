中央選舉委員會今舉行委員會議，中選會表示，審定通過第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選當選人為王鴻薇，並於當日公告當選人名單。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法規定，由中選會審定及公告立法委員當選人名單，委員會議今天審定通過台北市第3選舉區缺額補選當選人為王鴻薇，得票數為6萬519票。

中選會表示，此次補選當選人的任期，將至第10屆立法委員任期屆滿日為止。第10屆立委任期自2020年2月1日至2024年1月31日止。