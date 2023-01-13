民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德12日晚間於台北市士林區劍潭青年活動中心舉行「向黨員報告」政見發表會，現場逾300位黨員、民眾湧入會場，民進黨立委高嘉瑜一進場時就被民進黨支持者嗆聲「下台」、「背骨」。前民進黨立委郭正亮表示，高嘉瑜和北市議員王世堅被究責，民進黨只要歷來有這種言論開始爆發時，「隔年或者是選舉都是大輸」。

郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這就是民進黨面對的危機，第一個找究責對象，很簡單地找幾個人就當作原因。高嘉瑜和王世堅就被當作原因，這當然可笑，黨的領導人不做任何引導，然後放任政論節目、媒體人周玉蔻無限上綱，黨就跟著起舞，去政見發表會的是核心黨員、最熱情的深綠支持者，所以言論和政論節目、周玉蔻都是一樣的。

郭正亮接著指出，民進黨只要歷來這種言論開始爆發的時候，隔年或者選舉都是大輸。比如有一年11寇全部落選，深綠的也一樣落選，因為黨分裂了。難道你以為這樣批高嘉瑜，淺綠會認為你對，也有人支持高嘉瑜，只是不講話而已。

郭正亮認為，如果這樣搞政治，就是搞義和團；現場主持人也放縱批評的黨員當場發作，而不做任何說明，比如反對高嘉瑜什麼、高嘉瑜經常跟黨唱反調嗎？如果沒有討論到實質，只會抓一個人來當鬥爭現象，跟文革沒有差別。他建議，批評的黨員應該列出一個表，是高嘉瑜對的比例高 、還是黨對的比例高，如果黨錯的比例較高，卻要把敢於把對的事情講出來的立委開除，那這個黨就是笑話。