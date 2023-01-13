36歲林女不滿許姓同性女友鬧分手，以LINE及臉書通訊軟體傳訊要求說清楚，還以許的名義訂購1對喪事用的白燈籠，送到她工作的鬆餅店，導致許女心生畏懼報警。林女否認恐嚇，辯稱她病發導致神智不清，訂送白燈籠是想確定對方是否在該地工作。台中地檢署依恐嚇罪起訴。

林女不滿許女去年7月間與她分手，同年7月3日以LINE通訊軟體傳訊「接電話，妳要怎樣，好歹說清楚」、「今天是汽油」給許女；還傳送許的戶籍地照片，附文「妳覺得像哪裡」、「我想送一份大禮，祝賀許媽媽生日快樂」、「換了號碼，不是一樣，妳可以繼續再換，也可以繼續搬家、換工作」、「妳確定要把鬆餅店給毀了嗎」等語。

此外，林女在去年8月21日晚間9時許，以許女名義向某店家訂購「喪用白燈籠1對」，要求送到許女任職的鬆餅店，因店家聯繫確認送貨，許女才得知此事，心生畏懼報警。

林女坦承訂白燈籠，但否認恐嚇，辯稱，她當時病發神智不清，只是想要確認許女是否在該鬆餅店工作。檢察官依恐嚇危害安全罪嫌起訴林女。