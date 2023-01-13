內閣換人傳聞不斷，有媒體趁著蔡英文總統今（13）日上午出席活動時，喊話詢問：「顧立雄要接國防部長嗎？」蔡聽到這句後，回頭看了看了身後的國安會祕書長顧立雄，引發外界遐想。前立委郭正亮在節目《新聞大白話》中指出，他認為顧立雄要出任國防部長難度頗高，且民進黨現在「和平保台」可能是喊假的。

郭正亮認為，顧立雄接國防部長是一個見光死的消息，且今年國防部長輪到海軍退役將官出任，目前傳出來的是國安會諮詢委員黃曙光或前參謀總長李喜明。他強調，顧立雄身為國安會祕書長要統籌各種事情，適合這個職位的人才比國防部長還難找。

對於副總統賴清德近期喊出的兩岸論述「和平保台」，郭正亮直言，民進黨政府要轉移到和平保台是不容易的，綠營很難表現出自己有謀求和平的能力，這環就是他們最弱的。他表示，2024民進黨喊出「和平保台」4字，國民黨一句話就可以打死了，「請問兩岸平台是什麼？要不要回到九二共識？民進黨的取代方案是什麼？」

郭正亮分析，賴清德最近常說的反「疑美論」，才是綠營真正要轉的方向，全面投向美國，民進黨未來一定會表現出比國民黨更親美、更拒統；而國民黨2024主要論述應該是自身擅長的避戰，恢復兩岸溝通，兩個黨都會以自己的強項在大選上碰撞。