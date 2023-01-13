汐止人20年捷運夢將成真！新北市捷運局今（13）日晚間接獲交通部通知，行政院已核定汐東捷運，該捷運線未來將肩負改善汐止地區交通問題的重責大任，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性。

捷運局表示，汐東捷運計畫全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，基隆捷運計畫分擔98.47億元，因基隆捷運計畫尚未確認，為加速建設，中央同意先行匡列278.46億元，新北市負擔220.5億元，中央補助57.96億元。

若2年後基隆捷運仍未核定，新北市配合提報修正計畫調整經費分擔，再據以編列後續98.47億元年度之預算。

捷運局補充，為加速推動汐東捷運，都市計畫變更已於1月11日啟動公開展覽及後續審議作業，並配合交通部國產化政策目標及基隆捷運與汐東捷運機電系統一致化，與交通部共同研商如何納入招標文件。

同時也將工程經費提報工程會審議及招標文件準備，確認可以動支預算後儘速招標與評選出廠商，以利後續開工。汐東捷運預計在2032年中完工。