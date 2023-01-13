曾出演《廉政英雄》、《天之驕女》等多部本土劇的33歲女星華千涵，12日在IG透露理髮時頭髮被意外剪壞，令自己、經紀人和造型總監看得很傻眼，之後還在劇組攝影棚被至少8個人上前關切，不過心地善良的她，表示自己選擇笑著原諒髮型師，直言畢竟頭髮已經剪壞了，生氣並沒有用處，超暖舉動令網友們讚賞不已。

華千涵先前嘗試漸層刷染的髮色，近來因為角色需求才染回深色，但長度不變，沒想到，她猜測或許是溝通上有誤解，導致髮型與劇組要求落差很大，儘管內心十分錯愕，不過若此時做出驚訝或不悅的反應，深怕對方因為負面情緒影響職業生涯，於是選擇笑著安慰髮型師：「沒關係！我頭髮長很快！」

華千涵頭髮意外被剪壞。(圖/華千涵 IG)

華千涵表示，雖然有人私訊稱長髮比較漂亮，但她認為那並非重點，因為原諒對方的那一刻，她意識到年齡沒有白白增長，並憶起受人恩惠帶給自己的改變，「我們在成長過程中會因爲遇到很好的人，而讓我們想要成為更好的人，也可能因為我們的態度或給了別人機會，改變了一些結果」，更因此得出一項重要結論：「善良是一種選擇，而這個選擇也絕對不會讓您後悔」。

貼文一出，網友們紛紛在底下誇讚暖舉：「很美很有氣質，但更美的是當下的選擇」、「心思好細膩，好貼心，好善解人意的妳，不管長髮短髮，都是獨一無二可愛漂亮的妳」、「身為一位美髮設計師遇見了妳，真的是他的福份～妳是一位很有智慧之人～」。