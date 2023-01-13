民眾黨黨主席柯文哲卸下台北市長的職務後，回到台大醫院工作，今（13日）晚間他在臉書分享影片，宣告提前一年退休，並稱自己的未來就如同哥倫布一般，「正航向不可知的世界」。對此，台大醫院發言人陳慧玲表示，台大醫院給予尊重和祝福。

民眾黨黨主席柯文哲表示，將提前從台大醫院退休。（影片／柯文哲臉書）

柯文哲今日在臉書粉專發文，感謝台大醫學院和台大醫院過去對他的教育和訓練，讓他無論碰到什麼困難，都能有超強的抗壓力，不過，他認為新的一代會有更好的表現，表示自己要提前退休，「交棒給我的學生」。

此外，柯文哲也透露自己目前的心境，就像是1492年的哥倫布，正航向不可知的世界。柯文哲在影片中笑說：「我覺得我留下來，會給大家造成很多困擾，你們就當吃瓜群眾啊，就繼續在電視面前，看我們繼續表演，謝謝大家」。

對此，台大醫院發言人陳慧玲表示，今天是台大醫院的院務會議，院長吳明賢致贈所有退休人員禮物，包括一枚獎盃，以及一隻繡上醫師名字的「醫師熊」，柯市長也有來領獎並致詞。對於柯文哲提前退休，台大醫院表示尊重和祝福。