等了20年！行政院今日核定捷運汐東線，新北市長侯友宜感性在臉書發文表示，這一條捷運，汐止人等了20多年，新北市全力爭取推動終讓汐東捷運線實現，北北基生活圈再升級，「我們已經準備好了，要實現汐止人20多年的殷切期盼。」

侯友宜說，為加速推動汐東捷運，新北市將加速辦理都市計畫變更作業、配合交通部國產化政策目標及基隆捷運與汐東捷運機電系統一致化，與交通部共同研商如何納入招標文件，併行工程經費提報工程會審議及招標文件準備，確認可以動支預算後盡速招標，期待儘速完成工程經費審議及招標與評選出廠商，以利接續開工，並預計在核定後9年半完工。

以下為侯友宜臉書全文：

這一條捷運，汐止人等了20多年，新北市全力爭取推動終讓汐東捷運線實現！北北基生活圈再升級！

民眾的需求，是我們最關心的事，為了改善汐止聯外及內部交通，提升民眾通勤往返的便利性，新北市全力推動爭取汐東捷運，在各方奔走協調下，晚間終於接獲行政院核定通過汐東捷運計畫的通知。

我們已經準備好了，要實現汐止人20多年的殷切期盼。在這漫長的等待過程中，我深刻感受到，汐止人不斷在希望與失望中徘徊的無奈，對於民眾的心聲，我始終不敢忘記，過程中一再極力爭取，對於所有該承擔的責任，新北市絕對勇於面對，現在終於盼來計劃核定，期望未來中央、地方一起努力，為了北北基生活圈的共好繼續打拚！

汐東捷運計畫全長約5.5公里，共設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，其中基隆捷運計畫分擔98.47億元。雖然，新北市人均統籌分配款長年是六都最低，各大建設也亟需經費，但只要是為了人民好，能夠帶動新北、台北、基隆的共同發展，新北市責無旁貸，將優先負擔其中的220.5億元，並願意與中央在基隆捷運營運計畫有共識前提下，承擔起基隆捷運的興建與營運，並視基隆捷運計畫核定狀況，編列後續預算。

為加速推動汐東捷運，新北市將加速辦理都市計畫變更作業、配合交通部國產化政策目標及基隆捷運與汐東捷運機電系統一致化，與交通部共同研商如何納入招標文件，併行工程經費提報工程會審議及招標文件準備，確認可以動支預算後盡速招標，期待儘速完成工程經費審議及招標與評選出廠商，以利接續開工，並預計在核定後9年半完工。

我們也期盼，未來除了藉由汐東捷運線，改善汐止地區交通問題，中央推動的基隆捷運計畫也能加速提報及核定，台北端的民生線並能接續推動，以更便捷的綠色運具，串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，打造北北基生技產業廊帶，提升共同生活圈的便利性。

「帶給民眾更好的生活，不分你我、不分顏色，永遠是我們最優先的目標！」