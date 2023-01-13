中信金控啟動2023年度人才招募「Top Gun計畫」，其中最受矚目的「儲備幹部招募計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年即能挑戰百萬年薪，為臺灣金融業唯一兩年兩次升遷機會的培育計畫，通過培訓即升任經理，加上個人金融、法人金融等一般職缺，全年度預計招募6600人。

中國信託金控年度人才招募「Top Gun計畫」強調透過系統性培育建立中國信託人才農場，中信金控人資長卓長興表示，中信金控為臺灣海外版圖最完整的金控，提供完善的培訓資源及員工福利，優秀的人才得以於國際化的舞臺上一展長才，期許培育出更多如同電影「捍衛戰士」的關鍵職位菁英，具備獨立思考能力，保持韌性朝目標與願景努力。

今（2023）年MA計畫主打培育「具策略高度的金融管理人才」，招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」；旗下子公司中國信託商業銀行「法人金融」、「個人金融」、「科技」、「風險管理」、「資本市場專業菁英」；台灣人壽保險公司「保險數位」及因應業務表現持續成長新設的「保險經管」等十個組別，培訓期間量身打造金融專業及共通學程，提供系統性輪調並有高階主管導師協助拉高視野格局，更有機會加入跨國重大策略專案，朝管理職務邁進，收件至今年3月17日截止。

中信金控儲備幹部第一年即可挑戰百萬年薪，根據內部資料，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗，MA計畫已培養出許多優秀同仁，包含去（2022）年獲選典範員工的黃晟恩，曾外派新加坡與印度，返臺後主動請纓至數位金融單位研發區塊鏈信用狀，一年即晉升科長；甫於去年晉升中國信託銀行印度斯里伯魯德支行行長的朱志浩亦為表現優異之MA，歷經嚴謹的企畫邏輯訓練，與橫跨事業單位前、中、後臺輪調，並於海外歷練後即快速晉升海外分行經理。

因應中信金控持續擴張全球版圖，今年大舉招募海內外法人金融業務團隊，「國際法金業務菁英計畫」網羅對國際金融業務有興趣之人才，培訓期間即面對國際市場，第一階段在臺累積業務能力、培養第二外語專長；第二階段分發至海外據點，進行為期一年半實戰歷練、培養國際視野，三年完訓通過考核後晉升客戶經理（Relationship Manager RM），歡迎通曉日語或東南亞語系之人才與在臺發展僑外人才踴躍報名。

另有「法金儲備RM培訓計畫」，透過完善的教練團制度，最快可於兩年內培養成法人金融RM；個人金融則睽違四年重啟「儲備理財規劃師（Financial Planner）計畫」，加上「儲備理財專員（Junior Financial Advisor）計畫」，個人金融與法人金融合計招募逾250名業務儲備人才，一同提供客戶全方位金融專業諮詢服務。

金融科技仍是中信金控重點業務，今年將於臺中市成立軟體開發中心，擴大延攬300人加入科技團隊，聚焦軟體工程、雲端技術及大數據等專業領域，比照科技業實施專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會；在校生亦可參與「Rising Star暑期實習計畫」，表現優秀的學生有機會於畢業前錄取MA或專業職缺，收件至今年2月24日截止。