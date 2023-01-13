引發軒然大波的88會館招待所之亂，警政署13日晚間公布調查懲處結果，共有26名官警曾經涉足，警政署將邀約餐會的刑事局副局長黃建榮、北市警士林分局長吳慶鴻、高雄市刑大大隊長洪松田等3人記過一次，並將在下波人事中拔官調整職務。

黃建榮今晚表示，懲處所認定的事實與真實樣貌有嚴重出入，他將採取行政訴訟等一切手段捍衛清白，另黃建榮表示，檢察官王涂芝在調查時所做陳述，是對他的不實指控，將對她提告妨害名譽；警政署前政風室主任黃錦秋也指出，調查報告中的兩次餐敘，皆是由自己出錢招待大家，她身為檢察官，絕不承受這種不白之冤，會誓死捍衛自己的清白。

警政署調查報告認為官警不當飲宴事證明確，先予行政懲處。至於當時是否知道該會館及該銀樓招待所的經營者從事地下匯兌、背後是否存在對價關係，警政署政風室將報請檢察機關指揮，持續追查，勿枉勿縱。而涉入的檢察官非警政署調查權責，現由高等檢察署及新北地檢署依權責查處。