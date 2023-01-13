日本鐘表品牌CITIZEN 13日此次品牌以「芯蕊」為主題打造發表女表新作，以櫻花粉為基調，象徵女性綻放的優雅氣質，並找來代言人田馥甄站台，去年健康問題不斷的她表示，「去年告訴我 計劃趕不上變化。」透露今年就隨心把身體顧好，因此今年過年也並打算出國散心、賞櫻，「其實也不一定要去遠方跨年，有這隻表隨時都能夠賞櫻。」粉嫩的顏色除了能夠讓人更有氣色、還能招桃花。

日前傳出在家摔傷的消息，田馥甄在群組內也收到來自Ella、Selina的問候消息，殊不知Selina卻在螢幕後面大笑，「你看姐妹做到這樣，好像也到頭了吧！」不過也隨即幫姐妹說話笑說「其實在家跌倒真的也蠻值得笑的啦！」另外她也透露，當日的記者會將是她年前最後一個行程，過年期間她打算在家廢、就陪家人相處，「過年可能就體諒一下上班族們，就不特別跟大家人擠人。」但不排斥去較為冷門的大自然景點走走。

「合照嗎？如果戴這個表跟我相認的話，好像可以拍一下欸。」秤職的擔任起代言人的角色，談到過年的儀式感，他也笑說近期會越來越重視，「小時候就比較活在自己的世界，今年有打算認真打扮。」透露自己的開運小撇步就是穿著白色、粉色亮色系服裝，擔任品牌十年代言人的她也不忘推薦「帶新表也很不錯，比較有喜氣的感覺，也可以取代正紅色。」比較好搭配。

CITIZEN以「芯蕊」概念推出兩款新作，其中台灣限定款EE1003-68W錶款，以櫻花花瓣為時標標示台灣時區；另一款輕奢表款，除表面運用白蝶貝打造表面，表殼中央鑲嵌一顆實驗室鑽石，呼應環保概念，兩款腕錶皆搭載日夜顯示，以太陽和小鳥圖案代表白天、流星和月亮代表夜晚，增添優雅浪漫的氣息。