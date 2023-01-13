中國胡潤研究院13日公布《2022胡潤中國500強》榜單，台灣的台積電公司以市值2.83兆人民幣（合台幣12.75兆元）市值排名登上第一，大陸的網路科技公司騰訊與阿里巴巴則分別以2.5兆人民幣（合台幣11.17兆元）、1.5兆人幣（6.76兆元）的市值緊隨其後，被視為大陸民族企業象徵的華為公司則以9700億元排在第5。

根據胡潤研究院公布的排行榜指出，近期在美國因TikTok用戶數據庫而遭到美國各州政府抵制的字節跳動公司，以市值1.4兆元人民幣（合台幣6.27兆元）排名第4；因製造電池而馳名全球的寧德時代以9680億人民幣（合台幣4.34兆元）列名第6；近年來在全球電動車而聲名大噪的比亞迪則以7780億元人民幣（合台幣3.49兆元）成為第9名。

據胡潤研究院指出，今年中國民營企業500強的入榜門檻比上一年下降40億元人民幣，企業總價值下降15兆元人民幣。

胡潤的報告說，本次500強前10名總市值佔全榜單26%，達13.4萬億元，比去年前10名的總市值下降5.6兆元人民幣（合台幣25.1兆）。各企業的市值都有不同程度跌幅，台積電按年跌23%、騰訊跌36%、阿里跌40%、字節跳動跌38%、寧德時代跌35%、美團跌34%、中國平保跌13%，而華為和比亞迪跌幅最小，僅3%和4%。

從入榜企業所在的城市看，北京超越上海重新成為上榜企業最多的城市，其次是上海和深圳，台北、香港則排在第4和第6。從省份來看，廣東以81家保持第1，台灣以63家升至第2。

從產業分析，新上榜企業最多的行業是半導體、醫藥和電子元件，跌出榜外的企業最多的是生物醫藥、醫藥零售和房地產。如與3年前相比，醫療健康行業比較穩健，能源、半對體行業上升較快，房地產從第1名跌至第10名，零售、傳媒娛樂從第6、第7名跌至10名以外。