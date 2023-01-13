信誼基金會將在2月19日上午10時30分及下午2時30分，在台中國家歌劇院舉辦「點點音樂派對」，以《小黃點》、《點點玩聲音》兩本暢銷繪本為本，透過室內樂團、動畫、演員、說書人，和親子觀眾，一起感受閱讀與音符相遇的魔力。

「音樂會對小小孩來說，正襟危坐60分鐘是不容易的，孩子需要的是輕鬆、愉悅、又能互動參與的音樂遊戲。」信誼基金會董事長張杏如說，現在的孩子成長在一個多元資訊的時代，閱讀不再只是文字和圖像的視讀，而是多元感官的體驗。因此信誼基金會幫助孩子透過圖畫書的多樣化體驗，感受閱讀和學習的樂趣。

法國美學大師赫威‧托雷的圖畫書，雖然簡單，卻貼近孩子，充滿創意和藝術性，不僅熱賣，也是圖書館最熱門借閱的書籍，堪稱高互動性圖畫書趨勢的代表。他的《小黃點》系列繪本、遊戲和玩具，在台灣已超過100萬個家庭閱讀和體驗。也因此信誼再次為幼兒企畫專屬音樂會，赫威‧托雷的作品仍是唯一的選擇。

先後為《小黃點》、《點點玩聲音》創作的作曲家顏名秀表示，為《點點玩聲音》作曲，最大的挑戰的是怎樣把創意留給現場觀眾即興演出，透過台上演出激發出台下觀眾的創意，共同完成音樂會。

喜歡坐在觀眾席的顏名秀，前次小黃點音樂會巡演過程中，看到每一場都很嗨的孩子，許多孩子甚至覺得小黃點變大、變小、重新排列組合，都是因為孩子自己的手指揮動而改變的，從孩子的成就感和反應中，顏名秀覺得一切辛苦都是值得的！

這場專屬幼兒的音樂會《點點音樂派對》，將演出顏名秀的新曲《點點一起唱》、《點點序曲》，連同《點點點》三首輕快樂曲，由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家精彩演出。這場音樂會的票價有400元、600元、800元及1000元，1月18日前前購票3張可享85折優惠，但最低票價不折扣，有興趣者可上OPENPIX購票 。